De Nederlandse volleyballers moeten na hun laatste groepswedstrijd in de Nations League afwachten of ze zich voor de kwartfinales hebben geplaatst. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza ging zondag in Gdansk met 3-0 onderuit tegen Italië.

Oranje verloor met 23-25, 24-26 en 21-25 van Italië, de mondiale nummer vijf. In de tweede set liet de nummer twaalf van de wereld vier setpunten onbenut.

Door de nederlaag is het nog niet duidelijk of Nederland later deze maand mee mag doen aan de kwartfinales. Later op de dag spelen Polen en Slovenië nog tegen elkaar.

Als Slovenië met 3-0 of 3-1 wint, eindigt Nederland als negende en ontbreekt het bij het vervolg. Bij iedere andere uitslag plaatst Oranje zich als nummer acht wel voor de kwartfinales.

De Nederlandse volleyballers doen dit jaar voor de tweede keer mee aan de Nations League. Vorig jaar eindigden ze op de veertiende plek.