Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben zondag in het Deense Aarhus de Europese titel in de 49erFX-klasse veroverd. In het open kampioenschap, waar ook teams van buiten Europa aan mee mochten doen, eindigde het Nederlandse duo als tweede achter het Braziliaanse koppel Martine Grael en Kahena Kunze.

Van Aanholt en Duetz kwamen uit op 75 punten, terwijl Grael en Kunze op 69 punten eindigden. De Zweedse zeilsters Vilma Bobeck en Rebecca Netzler werden met 78 punten derde.

Voor Van Aanholt en Duetz, die pas sinds dit voorjaar samen met elkaar varen, is het hun derde prijs op rij. Ze wonnen eerder twee wereldbekerwedstrijden, de Trofeo Princesa Sofía in Palma de Mallorca en de Allianz Regatta in Almere.

Bij de mannen moesten Bart Lambriex en Floris van de Werken in de strijd om de Europese titel in de 49er-klasse genoegen nemen met zilver. Het Nederlandse koppel noteerde 83 punten. De Spanjaarden Diego Botín en Florian Trittel Paul behaalden met 68 punten het goud. De Britten James Peters en Fynn Sterritt eindigden met 84 punten als derde.

"Gedurende de week plukken we de vruchten van onze verbeterde communicatie aan boord", aldus Van de Werken. "Omdat we daarin stappen hebben gemaakt, heeft Bart meer de tijd om goed buiten de boot te kijken als ik hem door de 'kortetermijndingetjes' heen praat."

"En die tijd heb je ook echt nodig om te begrijpen wat er gebeurt op de baan. Je kan eigenlijk geen moment missen. Die progressie vertaalt zich deze week in goede resultaten."