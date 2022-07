Wimbledon

Novak Djokovic-Nick Kyrgios 2-1

Bijzonderheden:

Djokovic jaagt op zevende Wimbledon-titel

Eerste Grand Slam-finale voor Kyrgios

Goedemiddag en welkom in dit liveblog! Hier houden we je op de hoogte van de Wimbledon-finale tussen Novak Djokovic en Nick Kyrgios. Wordt het de eerste Grand Slam-overwinning van Kyrgios of de 21e voor Djokovic? We volgen het hier!