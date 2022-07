Annemiek van Vleuten heeft zondag voor de derde keer de Giro Donne op haar naam geschreven. De Nederlandse van Movistar kwam in de vlakke slotrit van Abano Terme naar Padua geen moment in de problemen.

Van Vleuten begon de tiende en laatste etappe met een voorsprong van bijna twee minuten en hoefde geen moment te vrezen voor haar leidende positie in het algemeen klassement. Ze kwam gelijktijdig met haar concurrenten over de finish.

De rit naar Padua eindigde in een massasprint en werd gewonnen door Chiara Consonni. De Italiaanse klopte onder anderen haar landgenoot Rachele Barbieri en de Deense Emma Norsgaard. Karlijn Swinkels werd op de zesde plek de beste Nederlandse.

De 39-jarige Van Vleuten was oppermachtig in deze 33e editie van de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze reed sinds de vierde etappe in de roze leiderstrui en schreef bovendien twee ritzeges op haar naam.

Annemiek van Vleuten met haar ploeg. Annemiek van Vleuten met haar ploeg. Foto: Getty Images

'Voelt anders dan vorige keer'

Van Vleuten won de Giro Donne eerder in 2018 en 2019. In 2020 moest ze als leider de koers twee dagen voor het einde verlaten nadat ze bij een val haar linkerpols had gebroken. Vorig jaar paste de koers niet in haar voorbereiding op de Olympische Spelen.

Haar vorige Giro-zeges boekte Van Vleuten nog in het shirt van Mitchelton-SCOTT. Anderhalf jaar geleden stapte ze over naar Movistar. "Daarom voelt het anders dan de andere twee keer. Het is de eerste keer dat ik voor Movistar een grote ronde win. Dat is überhaupt nieuw voor deze ploeg."

Het volgende doel voor Van Vleuten wordt de Tour de France voor vrouwen, die dit jaar vernieuwd is en acht etappes telt. De rittenkoers begint 24 juli, de slotdag van de Tour voor de mannen.