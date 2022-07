Richard Verschoor heeft zondag in de Formule 2 de hoofdrace in Oostenrijk op zijn naam geschreven. Op de Red Bull Ring reed de 21-jarige coureur van Trident Racing naar zijn tweede zege van het seizoen.

Verschoor zegevierde eerder in de sprintrace in het openingsweekend in Bahrein. De Nederlander vertrok op het natte circuit vanaf de achtste plaats op droogweerbanden en nam in de zevende ronde de leiding.

De coureur stond die leidende positie niet meer af. Dat kwam ook vooral doordat hij de race op slicks was gestart, terwijl veel van zijn concurrenten op regenbanden waren begonnen op de opdrogende baan.

Dertien seconden achter Verschoor eindigde de Indiër Jehan Daruvala op de tweede plek. Logan Sargeant uit de Verenigde Staten completeerde het podium. Dankzij zijn overwinning klimt Verschoor (70 punten) van de twaalfde naar de vijfde plek in het kampioenschap, dat wordt aangevoerd door de Braziliaan Felipe Drugovich (154 punten).

De Formule 2-race in Spielberg maakt deel uit van het voorprogramma in de Formule 1. Max Verstappen kan later op zondag nog zorgen voor meer Nederlands succes als hij de Grand Prix van Oostenrijk weet te winnen. De race op de Red Bull Ring begint om 15.00 uur.