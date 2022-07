Richard Verschoor is zondag zijn overwinning in de hoofdrace van de Formule 2 in Oostenrijk kwijtgeraakt. De 21-jarige coureur van Trident Racing leek de race op de Red Bull Ring op overtuigende wijze op zijn naam te schrijven, maar werd achteraf gediskwalificeerd vanwege een tekort aan brandstof.

Verschoor dacht zijn tweede overwinning van het seizoen te boeken, maar na afloop van de race bleek dat er niet genoeg brandstof meer in de auto zat om een test af te nemen. Dat moet 0,8 kilo zijn, maar er kon nog maar 31,3 gram uit de tank worden gehaald.

Daardoor ging er een streep door de zege van Verschoor, die op het natte circuit vanaf de achtste plaats op droogweerbanden vertrok en in de zevende ronde de leiding nam. De coureur stond die leidende positie op de opdrogende baan niet af, mede omdat veel van zijn concurrenten op regenbanden waren begonnen.

Dertien seconden achter Verschoor eindigde de Indiër Jehan Daruvala, die door de uitsluiting van Verschoor de eerste plek overneemt. De Amerikaan Logan Sargeant stijgt van plek drie naar twee en de Braziliaan Enzo Fittipaldi completeert het podium

Bij een overwinning zou Verschoor op een totaal van zeventig punten komen, waardoor hij van de twaalfde plek naar de vijfde plek in het kampioenschap zou stijgen. Het kampioenschap wordt met 154 punten aangevoerd door de Braziliaan Felipe Drugovich (154 punten).

De Formule 2-race in Spielberg maakt deel uit van het voorprogramma in de Formule 1. Max Verstappen kan later op zondag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk mogelijk wel voor Nederlands succes zorgen. De race op de Red Bull Ring begint om 15.00 uur.