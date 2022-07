België is dinsdag de tegenstander van de Nederlandse hockeysters in de kwartfinales van het WK. De ploeg van de Nederlandse bondscoach Raoul Ehren toonde zich zaterdagavond in Amstelveen in de tussenronde veel te sterk voor Chili: 5-0.

Al in de zesde minuut opende België de score via Stéphanie Vanden Borre, die toesloeg uit een strafcorner. Vlak voor het einde van het eerste kwart liep de ploeg van Ehren verder uit via treffers van Justine Rasir en Vanden Borre, opnieuw na een strafcorner.

Zo had België al vroeg het fundament voor de overwinning gestort. Die zege kreeg dankzij twee goals van Charlotte Englebert nog meer gestalte. Het tweede doelpunt van dit 21-jarige talent viel vlak na de start van het derde kwart.

België was veroordeeld tot het spelen van een tussenronde door een tweede plaats in poule D. Chili eindigde als derde in groep A, na onder meer door een nederlaag tegen Nederland.

Eerder op de dag voegde ook Duitsland zich bij de kwartfinalisten door Zuid-Afrika met 1-0 te verslaan in de tussenronde. Zondag staan de laatste twee duels in de tussenronde op het programma: Engeland-Zuid-Korea en Spanje-India.

Als groepswinnaar plaatste Nederland zich rechtstreeks voor de kwartfinale. Ook Nieuw-Zeeland, Argentinië en Australië mochten de tussenronde dankzij de poulewinst overslaan. De wedstrijd tussen Nederland en België is dinsdag in Amstelveen.