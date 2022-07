Caster Semenya is zaterdag toegevoegd aan de startlijst voor de 5.000 meter op de WK atletiek in Eugene. De veelbesproken Zuid-Afrikaanse atlete had niet voldaan aan de limiet van 15.10,00, maar heeft na enkele afmeldingen toestemming gekregen om te starten.

"Er waren meerdere afmeldingen van andere atleten, waardoor er plek vrijkwam en World Athletics heeft het mogelijk gemaakt dat ze mag meedoen", zegt de woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse atletiekbond.

De 31-jarige Semenya, tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter, loopt wedstrijden op de 5.000 meter sinds ze vanwege haar hoge testosteronwaarde niet meer mag meedoen aan races van 400 meter tot een mijl.

World Athletics besliste in 2018 met het oog op eerlijke competitie dat vrouwen met een van nature hoog testosterongehalte remmers moeten nemen om aan die wedstrijden mee te kunnen doen. Semenya weigert medicatie te nemen om haar testosteronspiegel te verlagen.

De atlete, die de nieuwe regels vergeefs aanvocht, heeft sindsdien weinig succes behaald op de langere afstanden. Het lukte haar niet zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Tokio.

Als ze volgende week meedoet aan de WK in het Amerikaanse Eugene, is dat haar eerste optreden op een WK sinds 2017, toen ze in Londen voor de derde keer de wereldtitel pakte op de 800 meter.