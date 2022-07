Annemiek van Vleuten heeft vrijdag ondanks een valpartij haar tweede etappezege in de Giro Donne geboekt. Van Vleuten soleerde naar de ritwinst en verstevigde daarmee ook haar leiding in het algemeen klassement.

De 39-jarige Van Vleuten reed in de rit van Rovereto naar Aldeno alleen op kop, maar kwam in de laatste afdaling ongelukkig ten val in een berm. Dat gebeurde nadat de renster van Movistar een bocht niet goed had ingeschat en vervolgens tegen een paaltje fietste.

De schade bleek mee te vallen en ze kon snel weer op haar fiets stappen. Zodoende behield ze haar voorsprong op de concurrentie.

Van Vleuten was op de laatste klim van de dag, de Lago di Cel, al weggereden bij de concurrentie. Alleen de Italiaanse nummer twee uit het klassement, Marta Cavalli, kon lang volgen. Cavalli eindigde uiteindelijk op bijna een minuut achterstand op plek twee, gevolgd door haar landgenote Elisa Longo Borghini.

Valpartij was 'onnodige fout'

"Het is een beetje de teleurstelling van de dag dat ik zo'n stomme, onnodige fout maakte", zei Van Vleuten direct na de finish. "Sorry mam! Maar alles gaat goed met mij, ik ben oké. Het was gewoon wat onnodig, dus daar voel ik me een beetje stom over."

In het algemeen klassement heeft Van Vleuten een voorsprong van 2.13 op Cavalli. De Spaanse Mavi García staat derde, op 3.42 van Van Vleuten. Eerder in de ronde won Van Vleuten ook al de rit rond Cesena.

De Giro Donne duurt tot en met zondag. Zaterdag volgt een bergetappe en zondag een vlakke rit met finish in Padova.