Topbasketbalster Brittney Griner heeft donderdag bekend drugs in bezit te hebben gehad toen ze in februari Rusland per vliegtuig wilde verlaten. De 31-jarige Amerikaanse, die een gevangenisstraf van maximaal tien jaar riskeert, verklaarde voor de rechtbank in Khimki dat er van opzet geen sprake was.

Griner speelt voor WNCA-club Phoenix Mercury, maar komt buiten het seizoen al jaren uit voor het Russische UMMC Jekaterinenburg. Ze wilde in februari terug naar de Verenigde Staten reizen toen ze werd gearresteerd, omdat er cannabisolie in haar bagage zou zijn gevonden. Sindsdien zit ze vast en een kleine week geleden begon het proces.

"Ik had haast met inpakken en de cannabisolie kwam per ongeluk in mijn tas terecht", zei Griner donderdag tegen de rechter. "Ik zou graag schuld bekennen, maar het was geen opzet. Ik wilde de wet niet overtreden."

Griner, die wordt gerekend tot de beste basketbalsters ter wereld, kan een gevangenisstraf van tien jaar krijgen als ze wordt veroordeeld voor grootschalig drugstransport. In Russische strafzaken wordt minder dan 1 procent van de verdachten vrijgesproken.

Bij Phoenix Mercury wordt actiegevoerd om Brittney Griner vrij te krijgen. Bij Phoenix Mercury wordt actiegevoerd om Brittney Griner vrij te krijgen. Foto: Getty Images

Griner schreef brief aan Biden

De Amerikaanse regering vreest dat Griner door Rusland gebruikt wordt om druk te zetten op de VS. Het land strafte Rusland flink als reactie op de oorlog in Oekraïne.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden riep Rusland recent op Griner onmiddellijk vrij te laten. De resolutie van de Democratische afgevaardigde Greg Stanton werd door zowel Democraten als Republikeinen in het Huis gesteund.

Griner richtte zich onlangs persoonlijk tot de Amerikaanse president Joe Biden. In een brief vroeg ze hem alles in het werk te stellen om haar vrij te krijgen. "Ik realiseer me dat je nu veel aan je hoofd hebt, maar vergeet mij en de andere gevangenen alsjeblieft niet. Doe alsjeblieft alles om ons thuis te krijgen", schreef Griner, die in 2016 en 2021 olympisch kampioen werd met de Amerikaanse basketbalsters.