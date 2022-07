Marianne Vos is donderdag niet van start gegaan in de zesde etappe van de Giro Donne. De renster van Jumbo-Visma vindt het na twee etappezeges mooi geweest.

"Ik ben blij met mijn twee overwinningen. Ik ga me nu weer opladen en me op de volgende doelen van het team richten", zegt de 35-jarige Vos in een korte verklaring.

Het peloton vertrok donderdag uit Prevalle voor een zware bergrit van 112,9 kilometer met aankomst op de Passo Maniva. Ook vrijdag en zaterdag staat er een bergetappe op het programma, waarna de Giro Donne wordt afgesloten met een vlakke rit.

Voor Vos waren haar belangrijkste doelen al vervuld: de Brabantse schreef de tweede etappe van de Giro Donne op haar naam en sprintte woensdag in de vijfde rit weer naar dagsucces. Ze staat inmiddels op 32 overwinningen in de Italiaanse rittenkoers.

Vos richt zich nu op de Tour de France voor vrouwen, die 24 juli van start gaat. De Franse koers telt in totaal acht ritten en duurt een week.

In de Giro Donne gaat Annemiek van Vleuten aan de leiding in het algemeen klassement. De 39-jarige Nederlandse verdedigt een voorsprong van 25 seconden op naaste belager Mavia García. De Italiaanse Marta Cavalli staat derde in het algemeen klassement, op 57 tellen van Van Vleuten.