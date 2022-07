De hockeysters plaatsten zich woensdagavond als foutloze groepswinnaar voor de kwartfinales van het WK, maar van een hosannastemming was geen sprake na de moeizame 3-1-zege op Chili. Lidewij Welten weet dat Nederland een tandje moet bijschakelen in de knock-outfase.

"Ik ben tevreden dat we het maximale aantal punten hebben gepakt, maar in de kwartfinale moet het beter dan we nu hebben laten zien. Onze handelingssnelheid moet omhoog, zodat we het de tegenstander moeilijker kunnen maken", zei Welten in het Wagener Stadion tegen Ziggo Sport.

Na overwinningen op Ierland (5-1) en Duitsland (3-1) worstelden de Nederlandse hockeysters met Chili. De WK-debutant speelde zeer compact en hield de ploeg van bondscoach Jamilon Mülders halverwege op 1-1. Door treffers van Yibbi Jansen (derde kwart) en Eva de Goede (vierde kwart) bleef een grote stunt uit.

"Chili hield het achterin goed dicht. Als wij de bal dan te langzaam laten rollen, dan komen die kansen er ook niet", zei de 31-jarige Welten, die zelf in het eerste kwart verantwoordelijk was voor de openingstreffer door van dichtbij binnen te werken uit de rebound.

Het was 'pas' haar eerste doelpunt van het toernooi. "Ik zat er al een paar keer dichtbij en nu kon ik 'm er lekker in prikken. Het is vooral fijn omdat ik er vragen over krijg, dus nu kan ik lekker zeggen dat ik van de nul af ben", zei Welten lachend.

De hockeysters genieten na de overwinning op Chili van liefst vijf rustdagen en komen pas op dinsdag weer in actie tegen een nog onbekende tegenstander. "We proberen wedstrijden na te bootsen, zodat we zoveel mogelijk in het ritme blijven. Vrijdag staat er een zware training op de planning, dus ik bereid me alvast voor."