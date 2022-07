De Nederlandse hockeysters hebben woensdag in Amstelveen ook hun derde wedstrijd in de groepsfase van het WK gewonnen. Oranje zette WK-debutant Chili mede dankzij een fraaie treffer van Eva de Goede met 3-1 opzij.

De Goede tekende in het vierde kwart met een fraaie backhandshot in de bovenhoek voor de 3-1. Het betekende voor de ervaren speelster van HGC haar eerste doelpunt sinds ze terug is van haar knieblessure, die ze eind november opliep.

Met de treffer gooide De Goede de wedstrijd in het sfeervolle Wagener Stadion in het slot. Ondanks een groot veldoverwicht had Oranje het verrassend lastig tegen Chili, dat halverwege nog op gelijke hoogte stond (1-1).

De gelijkmaker van Chili, de nummer vijftien van de wereld, werd in het tweede kwart groots gevierd door zowel de speelsters als de coach. Het openingsdoelpunt van Nederland kwam op naam van Lidewij Welten. Yibbi Jansen maakte de bevrijdende 2-1 in het derde kwart.

Door de overwinning hebben de Nederlandse hockeysters een foutloze groepsfase achter de rug. Eerder in het toernooi won de ploeg van bondscoach Jamilon Mülders van Ierland (5-1) en Duitsland (3-1).

Nederland is dankzij de foutloze groepsfase zeker van een plek bij de laatste acht. In de kwartfinales speelt de titelverdediger op dinsdag 12 juli tegen een nog onbekende tegenstander.

Eindstand poule A 1. Nederland 3-9 (+8)

2. Duitsland 3-6 (+4)

3. Chili 3-3 (-4)

4. Ierland 3-0 (-8)