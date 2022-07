Marianne Vos heeft woensdag haar tweede etappezege geboekt in deze editie van de Giro Donne. De Nederlandse was in de vijfde rit, een heuveletappe van 114,7 kilometer, de sterkste in de sprint.

Een groepje van zo'n tien rensters reed samen richting de finish in Bergamo. De Amerikaanse Kirsten Faulkner zette de sprint van ver aan en werd direct bijgehaald door de 35-jarige Vos. Lotte Kopecky kon het wiel van de Brabantse nog wel volgen, maar slaagde er niet in om haar van de ritzege af te houden.

Vos schreef afgelopen zaterdag ook al de tweede etappe van de Giro Donna op haar naam. Het zijn de eerste zeges van de renner van Jumbo-Visma dit seizoen. Ze heeft in totaal al 32 overwinningen in de Italiaanse rittenkoers op haar naam staan.

Het podium van de vijfde etappe werd gecompleteerd door de Belgische Kopecky (tweede) en de Italiaanse Silvia Persico (derde). Annemiek van Vleuten, die in de achtervolging moest omdat ze werd opgehouden door een valpartij, verloor geen tijd en blijft leider in het algemeen klassement.

De voorsprong van Van Vleuten op naaste belager Mavia García bedraagt 25 seconden. De Italiaanse Marta Cavalli staat derde in het algemeen klassement, op 57 tellen van de 39-jarige Nederlandse. Van Vleuten maakte vorige week bekend aan het einde van 2023 te stoppen met wielrennen.

De Giro Donne gaat donderdag verder met een zware bergetappe van 112,9 kilometer. Het peloton vertrekt uit Prevalle en finisht op de Passo del Maniva, op een hoogte van bijna 1.750 meter. De prestigieuze koers duurt nog tot en met zondag.