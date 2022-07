MotoGP-coureur Francesco Bagnaia heeft zijn excuses aangeboden voor het rijden onder invloed van alcohol. De Italiaan, die onlangs de TT van Assen won, veroorzaakte in de nacht van maandag op dinsdag een auto-ongeluk op zijn vakantieadres Ibiza.

De 25-jarige Bagnaia raakte de controle over zijn stuur kwijt en kwam uiteindelijk tot stilstand in een greppel. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Wel bleek na een blaastest dat de coureur van Ducati te veel gedronken had.

Er werd een alcoholpromillage van 0,87 mg gemeten, driemaal de toegestane hoeveelheid. "Toen ik om 3.00 uur uit de discotheek vertrok, naderde ik een rotonde en belandde ik plots in een greppel. Er waren geen andere mensen of voertuigen bij betrokken", schrijft Bagnaia op Twitter.

Bagnaia was op Ibiza om zijn overwinning in de TT Assen van eind vorige maand te vieren. "Het spijt me dat het gebeurd is. Ik drink eigenlijk nooit en het was een moment van onachtzaamheid."

"Ik bied mijn excuses aan. Het mag niet gebeuren en ik heb mijn les geleerd. Kruip nooit achter het stuur als je alcohol gedronken hebt."

Ducati heeft nog niet gereageerd op het incident. Bagnaia, de vicewereldkampioen van 2021, staat vierde in de tussenstand van dit seizoen. Fabio Quartararo gaat daarin aan de leiding. Het MotoGP-seizoen wordt op 7 augustus hervat in het Verenigd Koninkrijk.