San Jose Sharks heeft als eerste ijshockeyclub in de Amerikaanse topcompetitie NHL een zwarte directeur aangesteld. Oud-speler Mike Grier gaat tot zijn trots en blijdschap een belangrijke rol vervullen in het bestuur.

Grier stopte elf jaar geleden als ijshockeyer, nadat hij in zijn veertien seizoenen durende NHL-carrière voor onder meer de Sharks had gespeeld. De 47-jarige Amerikaan, die een van de vele kandidaten was, kan niet wachten om in zijn nieuwe rol aan de slag te gaan.

"Ik ben er enorm trots op. Ik realiseer me dat ik een verantwoordelijkheid draag, maar ik ben er klaar voor", zegt Grier, die hoopt dat zijn aanstelling bij de Sharks tot structurele veranderingen in de NHL leidt.

"Het is mijn taak om het beste voor San Jose Sharks te doen. Als ik daarin slaag, opent het hopelijk deuren voor andere minderheden om belangrijke functies te gaan vervullen. Misschien ook als coach."

Grier is niet de eerste in de familie met een belangrijke baan in de Amerikaanse topsport. Zijn broer Chris Grier is sinds 2016 directeur van Americanfootballclub Miami Dolphins in de NFL. Vader Bobby Grier is als voormalig NFL-coach nu adviseur bij de Dolphins.

Mike Grier vierde zijn bijzondere aanstelling met zijn gezin. Foto: AP

'We hebben de beste optie gekozen'

San Jose Sharks-baas Jonathan Becher benadrukt dat Grier zijn aanstelling aan zichzelf te danken heeft. "We hebben de beste optie gekozen. Mike is toevallig zwart. De focus lag op het vinden van de beste kandidaat voor deze baan", verklaart de Amerikaan, die wel erg blij is met de primeur.

"Het is wel geweldig en het past bij onze pioniersgeest. We willen het meeste uit iedereen halen en onze sport inclusiever maken. San Jose is ook zeer multicultureel. Ik hoop dat Mike een inspiratie is voor veel mensen. Hij is de eerste, maar hopelijk zeker niet de laatste."

Grier is de permanente opvolger van Doug Wilson, die zijn functie als directeur na negentien jaar om medische redenen moest neerleggen. In de afgelopen maanden werd Wilson op interimbasis vervangen door Joe Will.