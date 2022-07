Elisa Balsamo heeft dinsdag de vierde etappe van de Giro Donne gewonnen. De Italiaanse wereldkampioene was in de massasprint in Reggio Emilia sneller dan Charlotte Kool (tweede) en Marianne Vos (derde).

Balsamo had vrijdag al de eerste etappe gewonnen en sloeg dinsdag na 126 kilometer opnieuw toe. Annemiek van Vleuten blijft de leider in het algemeen klassement, met 25 seconden voorsprong op de Spaanse Mavi García.

Voor Kool, die bij DSM vaak in dienst rijdt van de in Italië afwezige Lorena Wiebes, was het al de derde podiumplaats. Datzelfde geldt voor Vos, die al wel een etappe won.

Woensdag staat een heuvelachtige rit over 114 kilometer van Sarnica naar Bergamo op het programma in de Giro Donne, die tot en met zondag duurt.

Annemiek van Vleuten (tweede van links) dinsdag voor de start in de roze leiderstrui. Annemiek van Vleuten (tweede van links) dinsdag voor de start in de roze leiderstrui. Foto: Getty Images

Van Vleuten gaat voor vijfde eindzege op rij

Het was al de verwachting dat de etappe van dinsdag zou uitlopen op een massasprint, al probeerde een vijftal vluchters weg te blijven. Mede door het werk van de Jumbo-Visma-ploeg van Vos werd die poging verijdeld.

De Italiaanse Giorgia Bariani was, op zo'n 4 kilometer voor de streep, de laatste renster die werd ingelopen. Kort voor het ingaan van de laatste kilometer was er nog een valpartij, waarbij tal van rensters tegen de grond gingen.

Vorig jaar won de inmiddels gestopte Anna van der Breggen de Giro Donne. Het was haar vierde eindzege. Vos was in 2011, 2012 en 2014 de sterkste. Annemiek van Vleuten, die vorige week aankondigde eind 2023 te stoppen, jaagt op haar vijfde eindzege op rij in de Italiaanse rittenkoers.