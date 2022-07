Topbasketbalster Brittney Griner heeft de Amerikaanse president Joe Biden maandag in een brief opgeroepen alles in het werk te stellen om haar vrij te krijgen. De Amerikaanse zit sinds februari vast in een Russische cel, omdat ze drugs zou hebben gesmokkeld. Het is voor het eerst dat ze in het openbaar van zich laat horen.

"Ik realiseer me dat je nu veel aan je hoofd hebt, maar vergeet mij en de andere gevangenen alsjeblieft niet. Doe alsjeblieft alles om ons thuis te krijgen", zo staat er volgens ESPN in de brief van Griner, die half februari werd gearresteerd in Moskou omdat er cannabisolie in haar bagage zou zijn gevonden.

De 31-jarige Griner speelt voor WNCA-club Phoenix Mercury, maar komt buiten het seizoen al jaren uit voor het Russische UMMC Jekaterinenburg. Ze wilde terug naar de Verenigde Staten reizen toen ze werd gearresteerd. Haar proces begon afgelopen vrijdag, maar het lijkt uitgesloten dat ze snel vrij komt.

Dat komt mede door de verder verslechterde relatie tussen de VS en Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Juridisch experts en Amerikaanse functionarissen denken dat Griner hoe dan ook veroordeeld zal worden. Naar verluidt willen Russen haar ruilen voor een Russische gevangene in de Verenigde Staten.

In de VS is er al maanden veel aandacht voor Brittney Griner, die sinds februari in een Russische cel zit. In de VS is er al maanden veel aandacht voor Brittney Griner, die sinds februari in een Russische cel zit. Foto: Getty Images

'Ik mis mijn vrouw, familie en teamgenoten'

Griner kan een maximale gevangenisstraf van tien jaar krijgen als ze wordt veroordeeld voor grootschalig drugstransport. In Russische strafzaken wordt minder dan 1 procent van de verdachten vrijgesproken. Bovendien kan vrijspraak in Rusland, in tegenstelling tot in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, worden teruggedraaid.

Ruim een week geleden nam het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een resolutie aan waarin het de Russische regering oproept om Griner direct vrij te laten. Ook is er steun voor de Amerikaanse overheid om pogingen te onderzoeken om haar terug naar de VS te halen.

Met deze brief hoopt Griner dat ze niet vergeten wordt in de VS. "Ik heb in 2020 voor de eerste keer mogen stemmen en ik stemde op jou", richt Griner zich tot president Biden. "Ik geloof in jou. Ik kan nog zoveel goeds doen met mijn vrijheid, als ik die terugkrijg."

"Ik mis mijn vrouw, familie en teamgenoten. Het doet me veel pijn dat zij dit moeten doorstaan. Terwijl ik hier in een Russische cel zit, alleen met mijn gedachten en zonder de bescherming van mijn vrouw, familie, vrienden en olympische tenue, ben ik doodsbang dat ik hier misschien voor de rest van mijn leven vast blijf zitten."