Annemiek van Vleuten heeft maandag een dubbelslag geslagen in de Giro Donne. De routinier zegevierde in de zware vierde etappe en greep de leiding in het algemeen klassement.

De 39-jarige Van Vleuten rekende in een sprint af met de Spaanse Mavi García. De Italiaanse Marta Cavalli passeerde op ruim veertig seconden als derde de meet. Daarna volgde een groepje dat bijna vijf minuten achterstand opliep.

Van Vleuten, García en Cavalli waren in de lastige rit met een aantal zware beklimmingen rond Cesena komen bovendrijven. Elisa Balsamo, de leider in het algemeen klassement, kon het tempo niet volgen en verloor ongeveer vijf minuten in de 120,9 kilometer lange etappe.

In het algemeen klassement heeft Van Vleuten een voorsprong van 25 seconden op García. De Nederlandse won de Giro Donne al twee keer, in 2018 en 2019. De renster van Movistar maakte onlangs bekend na volgend seizoen te stoppen met wielrennen.

Dinsdag gaat de Giro Donne verder met een 126,1 kilometer lange etappe van Carpi naar Reggio Emilia. De Italiaanse rittenkoers duurt tot en met zondag.