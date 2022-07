De Nederlandse hockeysters hebben zondag ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. De ploeg van bondscoach Jamilon Mülders was in Amstelveen met 3-1 te sterk voor Duitsland.

Marloes Keetels opende in de dertiende minuut de score voor Oranje. Daarna duurde het lang tot het gastland afstand nam van Duitsland. Dat gebeurde pas in het laatste kwart, toen Nederland via treffers van Freeke Moes en Maria Verschoor uitliep naar 3-0.

Drie minuten voor tijd deed Nike Lorenz uit een strafcorner wat terug namens de Duitse vrouwen, maar die wisten de spanning in de absolute slotfase in het Wagener Stadion niet meer terug te brengen.

Oranje begon het WK zaterdag met een simpele zege (5-1) op Ierland. Dankzij de overwinning op Duitsland is de titelverdediger dicht bij een plek in de kwartfinales. De voorsprong op nummer twee Duitsland is drie punten, terwijl Ierland en Chili dinsdag tegen elkaar nog hun tweede duel spelen.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en drie gaan naar een tussenronde. Komende woensdag speelt Nederland in de laatste groepswedstrijd tegen Chili.

De Nederlandse hockeysters jagen bij het WK in Amstelveen en het Spaanse Terrassa op hun twaalfde wereldtitel.