Rinus van Kalmthout is zondag net naast het podium geëindigd in de IndyCar-race in Ohio. De Nederlander kwam na een inhaalrace als vierde over de finish op de Mid-Ohio Sports Car Course in Lexington.

'VeeKay' ging als elfde van start en lag een tijdje op de dertiende plek, maar werkte zich daarna op naar voren. Mede dankzij een schitterende inhaalactie buitenom halverwege de race knokte hij zich naar de vierde plaats.

De 21-jarige Hoofddorper verloor die plek even later aan Will Power, maar kwam vervolgens weer op de vierde plaats terecht. Het gat naar de top drie was te groot om nog op het podium te eindigen.

Voor Van Kalmthout was het zijn op een na beste resultaat van het seizoen. Bij de race in Alabama eindigde hij met de derde plaats wel op het podium.

De race in Ohio werd gewonnen door Scott McLaughlin, die zijn tweede zege van het seizoen boekte. De Nieuw-Zeelander hield regerend kampioen Álex Palou na een spannend gevecht net achter zich. Power eindigde op bijna vier seconden als derde.

In het kampioenschap staat Van Kalmthout met 161 punten veertiende. Marcus Ericsson, die zesde werd in Lexington, gaat met 293 punten aan de leiding. De Zweed heeft 27 punten voorsprong op nummer twee Power.

