De Nederlandse hockeysters zijn met een overtuigende overwinning begonnen aan het WK. De winnaar van de afgelopen twee edities was zaterdag in een uitverkocht Wagener Stadion in Amstelveen met 5-1 te sterk voor Ierland.

De ploeg van bondscoach Jamilon Mülders pakt daardoor de koppositie in groep A. Concurrent Duitsland scoorde eerder op de dag in dezelfde poule tegen Chili één keer minder: 4-1.

Nederland-Ierland was een herhaling van de vorige WK-finale. In 2018 gaf de formatie van de toenmalige bondscoach Alyson Annan de verrassende medefinalist geen schijn van kans: 6-0.

Oranje speelt zondag tegen Duitsland en sluit de groepsfase woensdag af tegen Chili. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en drie gaan naar een tussenronde.

Het WK hockey wordt in Amstelveen en het Spaanse Terrassa gespeeld. Alle groepsduels werkt Oranje voor eigen publiek af.

Frédérique Matla benutte twee strafballen. Foto: Pro Shots

Oranje werkt in slotfase aan doelsaldo

Frédérique Matla zette Nederland aan het begin van het tweede kwart op voorsprong tegen Ierland. Ze benutte een strafbal na een forse overtreding op Maria Verschoor.

In het derde kwart verdubbelde Yibbi Jansen de voorsprong door een strafcorner te benutten. Toen Roisin Upton scoorde via een Nederlandse stick, keerde de spanning toch nog even terug in Amstelveen.

Sabine Plönissen herstelde de marge van twee treffers door hard raak te schieten uit een strafcorner. Vervolgens sloeg Matla er opnieuw een strafbal in, nu nadat Felice Albers onderuit was gelopen.

Dankzij Verschoor werkte Nederland nog verder aan het doelsaldo. Ze sloeg raak met een verwoestende backhand, waardoor Oranje met vertrouwen naar de topper van zondag tegen Duitsland kan toeleven.