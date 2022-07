De Nederlandse handballers zijn zaterdag bij de loting voor het WK volgend jaar gekoppeld aan Noorwegen, Argentinië en Noord-Macedonië. Oranje is ingedeeld in groep F en speelt alle pouleduels in het Poolse Krakau. Zweden is het andere gastland.

Het toernooi begint op 12 januari en een dag later komt Nederland voor het eerst in actie. Oranje speelt dan tegen Argentinië, gevolgd door duels met Noord-Macedonië (15 januari) en Noorwegen (17 januari). De eerste drie landen gaan door naar de hoofdronde, gevolgd door de kwartfinales. In totaal zijn er in de eerste ronde acht groepen van vier landen.

Het is de tweede keer ooit en de eerste keer sinds 1961 dat de handballers mogen meedoen aan het WK, dat om de twee jaar gehouden wordt. In tegenstelling tot de vrouwen behoren de mannen niet tot de wereldtop.

Nederland slaagde er niet in om zich via de kwalificatie voor het WK te plaatsen. Portugal was in april in een beslissende play-off over twee wedstrijden te sterk, maar door een wildcard mag Oranje alsnog meedoen.

Loting groepsfase WK Groep A: Spanje, Montenegro, Chili en Iran

Groep B: Franrijk, Polen, Saudi-Arabië en Slovenië

Groep C: Zweden, Brazilië, Uruguay en een Afrikaans land

Groep D: IJsland, Portugal, Hongarije en Zuid-Korea

Groep E: Duitsland, Qatar, Servië en een Afrikaans land

Groep F: Noorwegen, Noord-Macedonië, Argentinië en Nederland

Groep G: Kroatië, Verenigde Staten en twee Afrikaanse landen

Groep H: Denemarken, België, Bahrein en een Afrikaans land

Oranje heeft nog geen bondscoach

De internationale handbalfederatie IHF gaf Nederland de wildcard deze week na een grondige analyse van de prestaties van de ploeg op toernooien. Ook is gekeken naar de algemene ontwikkeling van de sport.

De tiende plaats van Oranje op het EK in januari was een bevestiging van deze groei. De andere wildcard voor het WK ging naar Slovenië.

De aanvankelijk mislukte WK-kwalificatie was voor de Nederlandse handbalbond vorige maand nog reden om het contract met bondscoach Erlingur Richardsson niet te verlengen. Volgens de bond is het tijd voor "een nieuwe fase". Het is nog niet bekend wie de opvolger wordt van Richardsson.