De Nederlandse waterpolosters hebben zaterdag brons veroverd op het WK in Boedapest. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis versloeg Italië in de wedstrijd om de derde plaats met 7-5 na een 1-4-achterstand (1-2 ,1-2, 2-0 en 3-1).

Met de zege herstelde Oranje zich van de halve finale donderdag tegen Hongarije, waarin Nederland net naast een plek in de eindstrijd greep. Het gastland won met 13-12.

Ilse Koolhaas zette Oranje zaterdag op voorsprong tegen Italië in de Duna Arena. Vervolgens waren de Italiaanse vrouwen sterker en liepen zij uit naar 4-1.

Door goals van Kitty Joustra, Vivian Sevenich en Sabrina van der Sloot stond het na het derde kwart weer gelijk (4-4), waarna Nederland in het laatste kwart het verschil maakte en met 7-5 won. Simone van de Kraats, Nina ten Broek en Brigitte Sleeking scoorden, terwijl keeper Laura Aarts zich onderscheidde met een paar fraaie reddingen.

Vivian Sevenich in duel met Chiara Tabani. Vivian Sevenich in duel met Chiara Tabani. Foto: Getty Images

Beste WK-prestatie Nederland sinds 2015

Het brons is de beste WK-prestatie van de Nederlandse waterpolovrouwen sinds 2015. Dat jaar verloor Oranje in de finale van de Verenigde Staten. Drie jaar later won Nederland de Europese titel in Barcelona.

Sindsdien bleven de waterpolosters op WK's en EK's steeds buiten de medailles. Op de Olympische Spelen in Tokio was de kwartfinale het eindstation.

Zaterdag om 20.00 uur staat de WK-finale op het programma in de Duna Arena. Daarin neemt de VS het op tegen regerend olympisch en wereldkampioen Hongarije.