De Nederlandse volleybalsters hebben zaterdag in de Nations League hun derde overwinning geboekt. Bondscoach Avital Selinger zag zijn team in Calgary met 3-1 van België winnen.

De setstanden waren 21-25, 26-24, 25-20 en 25-21. Oranje steeg dankzij de winst naar de dertiende plek in de stand. Een plek bij de beste acht van de ranglijst en daarmee een plek in de finaleronde zit er niet meer in.

Selinger koos in Calagary voor een basisteam bestaande uit Britt Bongaerts (spelverdeler), Celeste Plak (diagonaal), Anne Buijs en Fleur Savelkoel (passer/lopers), Eline Timmerman en Juliet Lohuis (middens) en Myrthe Schoot (libero).

Elles Dambrink verving Plak vanaf de tweede helft van de tweede set. Ook Laura Dijkema en Marrit Jasper vielen daarna nog in. Savelkoel nam de meeste punten voor haar rekening bij Oranje (vijftien). Lohuis kwam tot veertien punten.

Nederland sluit de Nations League in de nacht van zondag op maandag af tegen Canada, dat negende staat. Het duel begint om 1.00 uur Nederlandse tijd.