Tim van Rijthoven had vrijdag moeite met de wispelturigheid van zijn tegenstander in de derde ronde van Wimbledon. De Georgiër Nikoloz Basilashvili wisselde goede fases af met afzwaaiers en Van Rijthoven profiteerde daar dankbaar van: 6-4, 6-3 en 6-4.

"Ik merkte dat ik het best lastig vond om in de derde ronde van een Grand Slam-toernooi tegenover iemand te staan die er niet helemaal 100 procent voor ging", aldus Van Rijthoven. "Raar, want zelf wil ik graag een heel leuke wedstrijd neerzetten, een gevecht. Ik moest mezelf echt bij de les houden, omdat hij erbij stond alsof het hem niet heel veel interesseerde."

De 25-jarige Van Rijthoven, de nummer 104 van de wereld, versloeg Basilashvili (ATP-26) in een uur en 41 minuten. Het was al zijn achtste overwinning op rij.

"Maar voor mij was dit niet te vergelijken met een van de andere wedstrijden van de afgelopen tijd. Hij is een wisselvallige speler en voor mij was het vooral zaak om de bal in het spel houden. Om hem veel ballen te laten spelen en hem de kans te bieden te missen."

Van Rijthoven kon weer leunen op zijn goede opslag en noteerde 21 aces. "Op mijn service kan ik bouwen en ik ben in de laatste acht wedstrijden maar een paar keer gebroken. Ook gebruik ik mijn slicebackhand vaak. Dat vind ik een zekere en fijne slag, waar veel spelers op gras weinig mee kunnen."

Igor Sijsling, de coach van Tim van Rijthoven. Igor Sijsling, de coach van Tim van Rijthoven. Foto: EPA

'Ik ga mee op de golf'

Door zijn overwinning op Basilashvili is Van Rijthoven opnieuw onderwerp van gesprek op Wimbledon. "Voor de buitenwereld lijkt het uit het niks te komen, want ik heb nog niet eens een challenger gewonnen. Maar het is een optelsom van geloof, hard werken en positieve vibes in wedstrijden en trainingen", reageerde Van Rijthoven tegen tientallen internationale journalisten.

"Al had ik zeker nooit gedacht dat ik zou beginnen met een reeks van acht zeges. Dit geeft een heel dikke boost voor het vertrouwen. Ik ga mee op de golf en zie wel waar het eindigt."

Van Rijthoven maakt deze week zijn debuut op een Grand Slam-toernooi. Hij ontving een wildcard na het veroveren van zijn eerste ATP-titel in Rosmalen. In de vierde ronde kan Van Rijthoven titelverdediger Novak Djokovic treffen.