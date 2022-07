De Nederlandse gymnastiekunie KNGU heeft na ruim een jaar eindelijk een nieuwe bondscoach voor de turnsters gevonden. Jeroen Jacobs, die zijn sporen heeft verdiend als mannencoach, volgt de in maart vorig jaar opgestapte Gerben Wiersma op.

Jacobs blijft voorlopig nog wel actief als coördinator van de turners en turnsters die trainen in het Topsportcentrum in Rotterdam, waar hij onder anderen Nederlands meerkampkampioen Jordi Hagenaar traint. Vorig jaar leidde hij Bart Deurloo naar de rekstokfinale bij de Olympische Spelen in Tokio.

Sinds januari werkt Jacobs ook met turnster Eythora Thorsdottir, die in Rotterdam met de mannen traint. Na een maandenlange pauze na de Spelen van Tokio hervond Thorsdottir begin dit jaar in Rotterdam het plezier in het turnen, nadat ze van Jacobs de kans had gekregen om uit te vinden wat ze precies wilde.

Jacobs krijgt bij de turnster niet direct te maken met Sanne en Lieke Wevers. De twee stapten eerder deze week uit de nationale ploeg. Ze gaan in Varsseveld verder als commerciële ploeg onder leiding van vader Vincent Wevers. Ook Naomi Visser en Sara van Disseldorp verbinden zich aan Top Turnacademie Achterhoek (TTA), buiten turnbond KNGU om.

Jeroen van Leeuwen (links), de technisch directeur van gymnastiekunie KNGU, met Jeroen Jacobs. Jeroen van Leeuwen (links), de technisch directeur van gymnastiekunie KNGU, met Jeroen Jacobs. Foto: ANP

'Ik ken de materie nog niet goed'

Jacobs wil wel in gesprek met Sanne en Lieke Wevers, vertelde hij vrijdag aan de NOS, zonder daar verder al te diep op in te gaan. "Daarvoor ken ik de materie nog niet goed genoeg."

De Nederlandse turnsters zaten sinds het vertrek van Wiersma begin vorig jaar zonder bondscoach. De eerste maanden van dit jaar nam Daniël Knibbeler, de oud-coach van de gestopte Epke Zonderland, op de achtergrond de honneurs waar als waarnemend bondscoach bij de vrouwen.

Bij de mannen werd Dirk Van Meldert afgelopen maand aangesteld als waarnemend bondscoach. De Belg vervult deze functie tot het eind van dit jaar. Van Meldert volgt Bram van Bokhoven op, die eind vorig jaar opstapte.