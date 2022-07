Als drievoudig olympisch kampioene, tweevoudig wereldkampioene, viervoudig Europees kampioene en tweevoudig wereldhockeyster van het jaar hoeft Eva de Goede niets meer te bewijzen. Toch doet ze vanaf zaterdag mee aan het WK, dik zeven maanden nadat de voorste kruisband van haar rechterknie afscheurde.

"Het komt echt uit mezelf. Ik moet het gewoon proberen", zegt de 252-voudig international in aanloop naar de eerste wedstrijd van Oranje, zaterdag in het Amstelveense Wagner Stadion tegen Ierland.

"Ik kan niet naar mezelf in de spiegel kijken zonder dat ik het geprobeerd heb. Dat vind ik erger dan wanneer ik iets probeer en het lukt niet. Want dan kan ik het mezelf vergeven omdat ik weet dat ik er alles voor heb gedaan."

Natuurlijk is de liefde voor de sport ook een belangrijke drijfveer voor De Goede, die verrassend snel herstelde van haar blessure. Het was de verwachting dat ze het WK niet zou gaan halen.

"Ik vind hockey oprecht het mooiste om te doen", zegt ze. "Het is niet zozeer dat ik wereldkampioen wil worden of beste van de wereld, maar ik wil gewoon heel erg graag hockeyen."

Eva de Goede herstelde verrassend snel van haar blessure. Foto: Getty Images

'Ik ben bewust geen aanvoerder meer'

De Goede geeft toe dat ze op het WK waarschijnlijk niet haar beste vorm zal bereiken. "Ik sta er goed voor, al zal ik zeker nog niet een volledige wedstrijd spelen. Dat geeft aan dat ik niet op mijn allerfitst ben, maar het gaat de goede kant op", vertelt ze.

"Ik ben fit genoeg om dit WK te spelen. Ik ben wel bewust geen aanvoerder meer. Dat geeft me de ruimte om op mezelf en mijn herstel te focussen. Maar ik zal zeker wel een rol van mentor op me nemen, dat heeft altijd wel in me gezeten."

Ze weet niet of het haar afscheidstoernooi wordt. "Het is zo'n verrassing en zo bijzonder dat ik hier sta, ik gun mezelf dat ik van dit toernooi ga genieten. Ik kijk heel erg naar nu en niet naar wat ik na dit toernooi ga doen. Ik heb in ieder geval mijn wereldreis nog niet geboekt, hoewel ik wel ga trouwen met mijn vriend in Zuid-Afrika. Dat is op zich ook al een hele happening."

Eva de Goede vorige week in een onderonsje met Alyson Annan, die inmiddels bondscoach van China is. Foto: Getty Images

'Er wordt nu meer mét elkaar gepraat dan over elkaar'

De Goede is verder blij dat het belastende onderzoek naar het onveilige prestatieklimaat binnen de ploeg is afgerond. Bondscoach Alyson Annan moest begin dit jaar vertrekken vanwege een verschil van inzicht over de aanpak van het probleem.

"Iedereen heeft zijn eigen ervaring gehad en ik wist eerlijk gezegd niet dat het zo erg en belemmerend was voor veel meiden. Het ligt nu achter ons en we hebben er heel bewust voor gekozen om met elkaar verder te gaan", aldus De Goede.

"Ik merk zeker dat er nu meer verbinding is en er meer gepraat wordt mét elkaar dan over elkaar. Iedereen voelt zich vrijer en ik denk veilig genoeg om zichzelf te zijn. Een van onze sterke punten is dat we, als het echt moet, op het veld een sterk en supergoed team zijn."

Het WK hockey wordt gehouden in Amstelveen en het Spaanse Terrassa en begint vrijdag met Spanje-Canada. Nederland zit in een groep met Ierland, Duitsland en Chili.