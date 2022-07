De Nederlandse volleybalsters hebben de stunt tegen Japan in de Nations League geen goed vervolg kunnen geven. De ploeg van bondscoach Avital Selinger verloor donderdag kansloos van Turkije.

Oranje, dat de vorige vijf ontmoetingen met Turkije had verloren, ging in Calgary in drie sets onderuit: 23-25, 11-25 en 21-25.

Nederland stond in de eerste set met 17-16 voor, maar had daarna weinig meer in te brengen. In het tweede bedrijf was Turkije veel te sterk en in de derde set werd de wedstrijd na vijf kwartier beslist.

Celeste Plak was goed voor tien punten tegen Turkije. Eline Timmerman nam negen punten voor haar rekening en Anne Buijs kwam tot zeven punten.

De ploeg van Selinger had de vorige twee wedstrijden in de Nations League nog gewonnen. Twee weken voor de stunt tegen Japan werd Zuid-Korea geklopt.

Door de nederlaag tegen Turkije blijft Oranje veertiende in de competitie met zestien landen. Vrijdag is België de volgende tegenstander. Een plek in de top acht en daarmee plaatsing voor de kwartfinales is vrijwel buiten bereik.