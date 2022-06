De Nederlandse waterpolosters zijn er donderdag niet in geslaagd de finale van het WK in Boedapest te bereiken. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis verloor in een spannende halve eindstrijd met 12-13 van gastland Hongarije.

Oranje begon goed aan de wedstrijd en stond na het eerste kwart met 3-2 voor. Ondanks goed keeperswerk van Laura Aarts herstelde Hongarije zich vervolgens, waardoor de ploegen bij 6-6 de rust ingingen.

Na de onderbreking sloegen de Hongaarse vrouwen snel een gaatje van twee punten. Nederland bracht het verschil daarna telkens terug tot een punt, maar kon de achterstand in het derde kwart niet wegwerken.

In het laatste kwart lukte dat wel, al moest de videoarbiter eraan te pas komen. Een inzet van de productieve Simone van de Kraats werd na tussenkomst van de VAR goedgekeurd, waardoor het 12-12 werd. Hongarije kwam daarna nog eenmaal tot scoren en gaf de voorsprong ondanks kansen voor Lola Moolhuijzen en Vivian Sevenich niet meer weg.

De Nederlandse waterpolosters hadden zich bij een overwinning voor de zesde keer voor een WK-finale geplaatst. In 1991 ging Oranje met de wereldtitel aan de haal en 1986, 1994, 1998 en 2015 ging de eindstrijd verloren.

In de strijd om het brons neemt Nederland het zaterdag op tegen Italië. Dat land verloor eerder op de dag in de andere halve eindstrijd met 6-14 van de Verenigde Staten, zaterdag de tegenstander van Hongarije in de finale.