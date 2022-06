Femke Bol heeft donderdag opnieuw een overwinning geboekt in de Diamond League. De Amersfoortse was in Stockholm veruit de sterkste op de 400 meter horden. Op de 4x100 meter was er ook een overwinning voor de Nederlandse estafettemannen.

De 22-jarige Bol kwam tot een toptijd van 52,27 seconden. Daarmee bleef ze 24 honderdsten boven haar Nederlands record dat ze vorig jaar bij de Olympische Spelen in Tokio liep.

De Nederlandse liep haar snelste tijd van het seizoen, een Diamond League-record en de tweede tijd van dit jaar. Eerder deze week scherpte haar concurrente Sydney McLaughlin in het Amerikaanse Eugene haar eigen wereldrecord aan tot 51,41. In Eugene begint op 15 juli de WK atletiek.

Bol liet de concurrentie ver achter zich in de Zweedse hoofdstad. Rushell Clayton uit Jamaica bleef met 53,90 nog het dichtst in de buurt. Anna Ryzhykova uit Oekraïne werd in 54,33 derde.

Voor Bol is het haar derde overwinning van dit seizoen in de Diamond League. Eerder triomfeerde ze op de 400 meter horden in Rome en Oslo.

"Het was een goede race, maar nog niet perfect", zei Bol na haar race. "Ik herinner me niet alles van de race, maar wel dat de eerste vijf, zes horden heel aardig gingen en dat ik de laatste horde raakte. Ik ben dan ook heel blij met de deze tijd en ik hoop in Eugene iets heel bijzonders te laten zien."

De Nederlandse estafettemannen sprintten naar de winst op de 4x100 meter. Foto: Getty Images

Estafettemannen winnen 4x100 meter

Op de 4x100 meter liepen Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Joris van Gool en Raphael Bouju in 38,70 naar de winst. Die tijd lag ruim boven het Nederlands record (37,91), maar was wel goed voor de overwinning. Denemarken eindigde in 39,26 als tweede en Finland werd in 39,31 derde.

De wedstrijd in Stockholm diende voor de Nederlandse sprinters als voorbereiding op de WK. De Atletiekunie zet daar in totaal vijf estafetteploegen in: de 4x100 meter bij de mannen en vrouwen, de 4x400 meter bij de mannen en vrouwen en de 4x400 meter gemengd.

Op de 400 meter kwam Lieke Klaver als tweede over de finish. De Nederlandse moest met 50,96 alleen de Poolse Anna Kielbasinska (50,60) voor zich dulden. Eveline Saalberg werd in 52,92 vierde. Op de 100 meter horden moest Nadine Visser genoegen nemen met de zesde tijd (12,76). Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico was in 12,46 de snelste.

Bij het kogelstoten eindigde Jessica Schilder net naast het podium. De Volendamse werd met een worp van 19,07 meter vierde. De zege ging met 20,48 meter naar de Amerikaanse Chase Ealey.

Polsstokhoogspringer Armand Duplantis verbeterde zijn eigen wereldrecord in de buitenlucht. De Zweed ging over 6,16 meter en kwam daarmee 1 centimeter hoger dan in september 2020. Indoor sprong Duplantis al eens over 6,20 meter.