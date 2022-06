Technisch directeur Jeroen van Leeuwen van gymnastiekunie KNGU had eerder geïnformeerd willen worden over het besluit van turnsters Sanne en Lieke Wevers, Naomi Visser en Sara van Disseldorp om bij Top Turnacademie Achterhoek (TTA) te gaan trainen.

Het viertal kondigde donderdag aan naar Varsseveld te verkassen, waar ze door coach Vincent Wevers worden begeleid. Dat betekent dat ze niet langer onder de turnbond gaan trainen, want de TTA is geen nationaal trainingscentrum.

"Geschrokken ben ik niet, maar ik had dit wel eerder willen weten", zegt KNGU-directeur Van Leeuwen. "Het is inmiddels een voldongen feit en ik hoorde het eigenlijk pas toen het al zover was. Ik had het gesprek wel aan willen gaan en had van daaruit willen meedenken."

De technisch directeur benadrukt dat hij niet zou hebben geprobeerd de turnsters tegen te houden. "Iedereen is vrij om eigen keuzes te maken. Het zijn volwassen vrouwen en ik zou ze nooit in een bepaalde richting willen duwen. Het is alleen jammer dat ik niet eerder op de hoogte ben gebracht."

De zusjes Wevers, Naomi Visser en Sara van Disseldorp gaan in Varsseveld onder coach Vincent Wevers trainen. Foto: ANP

'Afwachten hoe de turnsters zich ontwikkelen'

Van Leeuwen zei dat kort nadat hij had gesproken met turnster Visser, die zich afgelopen weekend tot Nederlands meerkampkampioene kroonde. "Ik heb ook tegen haar gezegd dat het haar eigen keuze is en dat iedereen zelf mag bepalen waar en met wie ze gaat trainen. Die keuzes respecteer ik."

Volgens Van Leeuwen moet de toekomst uitwijzen hoe het een en ander gaat lopen. "Ik ken de faciliteiten daar niet. We zullen moeten afwachten hoe de turnsters zich ontwikkelen en hoe ze gaan presteren. Ik hoop dat deze stap een bijdrage levert aan hun ontwikkeling als topsporter. Op basis daarvan kijken we verder."

De trainingen in Varsseveld starten in augustus. Tot die tijd traint onder anderen Visser, die zich plaatste voor de EK, nog in Heerenveen.