Sanne en Lieke Wevers gaan met hun vader en coach Vincent Wevers trainen in Varsseveld. Ook Naomi Visser en Sara van Disseldorp verbinden zich aan Top Turnacademie Achterhoek (TTA), buiten turnbond KNGU om.

Sanne Wevers kondigde eerder deze week nog aan uit de nationale ploeg te stappen vanwege een "aanhoudende, onwerkbare situatie" die volgens haar was ontstaan door het gedrag van een teamgenote. Het ging om Vera van Pol, die nog wel in Heerenveen traint.

De controversiële overstap naar de TTA is een hard gelag voor de turnbond, die nu meerdere topturnsters niet meer onder zijn hoede heeft. Nederlands kampioen Visser en talent Van Disseldorp maken de overstap van Sportstad Heerenveen, waar ze trainden in het Epke Zonderland Turncentrum.

De TTA is geen nationaal trainingscentrum. De eerste trainingen op de turnacademie in Varsseveld beginnen half augustus, na de EK turnen in München. Tot dan traint onder anderen Visser, die zich deze week plaatste voor de Europese titelstrijd, nog in Heerenveen.

"Het oosten van Nederland vormt nu nog een witte vlek in de infrastructuur voor topsport van de KNGU, maar met de vorming van deze ploeg kunnen we dat opvullen", zegt Willemijn van der Borg namens de TTA. "Wij willen op termijn uitgroeien tot een professionele sportploeg en zetten daarbij in op een constructieve en positieve samenwerking met de KNGU."

Naomi Visser maakt net als de zussen Wevers en Sara van Disseldorp de overstap naar Top Turnacademie Achterhoek. Foto: Getty Images

'Turnsters willen allemaal graag onder Vincent Wevers werken'

Het is opmerkelijk dat Vincent Wevers de turnsters gaat begeleiden, want hij wordt nog altijd onderzocht vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag in het verleden. De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) sprak de coach begin mei vrij in de slepende zaak, maar de turnbond ging in beroep.

"Uiteraard zijn we ons daarvan bewust en de uitkomst van de procedure respecteren wij", zegt Van der Borg. "De turnsters hebben echter allemaal aangegeven graag onder zijn begeleiding te willen werken en dat faciliteren wij graag."

Door de beschuldigingen van wangedrag moest Wevers eind vorig jaar vertrekken bij de KNGU. Hij begeleidde niet alleen zijn eigen dochters, maar had sinds enkele jaren ook Visser onder zijn hoede. De twintigjarige Visser sprak onlangs al haar frustratie uit dat ze niet meer onder Wevers kon trainen.

De TTA bestaat al sinds 2019, maar was tot dusver gericht op talentontwikkeling. Door de komst van de zussen Wevers, Visser en Van Disseldorp zal het team uit de Achterhoek voor het eerst met senioren werken.

Sanne Wevers, de olympisch balkkampioene van 2016, hoopt in Varsseveld het plezier in turnen terug te krijgen na een roerige periode. "Hier zijn allemaal mensen die heel erg de hoop en energie hebben iets bijzonders neer te zetten. Dat is heel positief. Ambitie is er zeker nog, maar het plezier is toch naar de achterkant geschoven in de afgelopen periode."