Sharon van Rouwendaal heeft donderdag bij de WK zwemmen in het open water brons veroverd op de 25 kilometer. Het is de tweede medaille voor de Nederlandse in Boedapest, waar ze woensdag voor het eerst wereldkampioen werd.

In een sprint tussen vier zwemsters tikte Van Rouwendaal als derde aan in het Lupameer. De wereldtitel ging naar de Braziliaanse Ana Marcela Cunha, eerder deze week ook de winnares van de 5 kilometer. De Duitse Lea Boy stelde het zilver veilig.

Van Rouwendaal bevond zich de hele wedstrijd in een kopgroep van negen zwemsters, van wie er vier overbleven. Ze besloot net als woensdag in de slotfase vanaf de rechterkant naar de finishstraat te zwemmen, maar kwam dit keer tekort voor goud.

Cunha was de beste met een tijd van 5 uur, 24 minuten en 15 seconden en werd voor de vierde keer wereldkampioen op de 25 kilometer. Van Rouwendaal tikte 0,3 seconden later aan dan de Braziliaanse winnares en 0,1 seconde later dan nummer twee Boy.

De 28-jarige Van Rouwendaal veroverde woensdag op de 10 kilometer de eerste wereldtitel uit haar loopbaan en maakte zo haar fraaie erelijst compleet. In 2016 kroonde Van Rouwendaal zich al tot olympisch kampioene op dat nummer.

Het is de tweede keer dat Van Rouwendaal een WK-medaille pakt op de 25 kilometer. In 2017 eindigde de geboren Baarnse met zilver. Twee jaar eerder pakte de zevenvoudig Europees kampioene ook al zilver op de 10 kilometer en in de landenwedstrijd.