Wladimir Balentien keert na vijf jaar terug in de Nederlandse honkbalselectie. De bijna 38-jarige Antilliaan behoort tot de groep voor de dertigste editie van de Honkbalweek Haarlem, van 8 tot en met 15 juli in het Pim Mulier-stadion.

Balentien kwam in 2017 voor het laatst in actie voor het zogeheten Koninkrijksteam tijdens de World Baseball Classic (WBC). De ploeg van de toenmalige bondscoach Hensley Meulens bereikte op de prestigieuze WBC, het officieuze WK, de halve finales.

Balentien was toen de uitblinker bij Oranje. De buitenvelder uit Willemstad komt volgende maand voor het eerst in actie op Nederlandse bodem.

"Wladimir is een van de succesvolste slagmensen die ooit voor het Koninkrijksteam uitgekomen is. Het is een enorme eer om hem toe te voegen aan deze selectie", zegt Rick van den Hurk, de nieuwe technisch directeur van de Nederlandse bond.

De selectie van bondscoach Evert-Jan 't Hoen telt vier debutanten: Dennis Burgersdijk, Ryan Huntington, Chris Stuart en Kevin Josephina. De bondscoach heeft het halen van de finale als doel gesteld.

De Haarlemse honkbalweek wordt voor het eerst sinds 2018 weer gehouden. Bij de vorige editie, gewonnen door Japan, eindigde Oranje als derde. De ploeg van 't Hoen opent het toernooi tegen Italië en speelt daarna tegen Cuba, Curaçao, de Verenigde Staten en Japan.