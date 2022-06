Jamile Samuel doet komende maand toch niet mee aan de WK atletiek. De dertigjarige Nederlandse zou van start gaan op de 4x100 meter estafette, maar de Atletiekunie twijfelt aan haar fitheid en heeft Nadine Visser aangewezen als vervanger.

"Ik heb onlangs één estafette gemist met het oog op mijn blessurehistorie. Het is altijd riskant om veel wedstrijden te lopen in de laatste weken voor een WK", schrijft een teleurgestelde Samuel op Instagram.

"Ik heb dat besluit weloverwogen en in het teambelang genomen, met het idee dat ik zo fit mogelijk zou zijn voor de WK-estafette. De Nederlandse coaches waren het hier niet mee eens en hebben me uit de ploeg gezet."

De gang van zaken doet Samuel pijn. "Het maakt me verdrietig. Het voelt niet goed dat mijn WK me op deze manier wordt ontnomen. Ik wilde er echt zijn voor mijn team, maar dat gaat dus helaas niet."

Bij de vorige WK, die in 2019 in Doha werd gehouden, kwam Nederland op de 4x100 meter met Samuel, Nargélis Statia Pieter, Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney niet voorbij de series. Samuel zou ditmaal de kern vormen met Van Hunenstijn en de zussen Naomi en Zoë Sedney, maar wordt dus vervangen door Visser, die ook de 100 meter horden loopt.

Roskam: 'We moeten van de atleten op aan kunnen'

Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie vindt de keuze om Samuel te passeren te verantwoorden. "Omdat we bij de dames niet zo'n heel brede estafetteploeg hebben, mede door het uitvallen van Dafne Schippers, was het de vraag of Jamile wel op tijd fit zou zijn voor de WK", licht hij toe. "Daarom hebben we besloten om het traject hier al te stoppen en het op een andere manier op te lossen."

Roskam legt uit dat de atleten in aanloop naar de WK een voorbereidingsprogramma afwerken. "Daarin zitten een aantal wedstrijden, gezamenlijke trainingen en een voorbereidend trainingskamp in Amerika."

"Dinsdag belde Jamile na de estafettetraining op Papendal en vertelde ze dat ze de wedstrijd in Stockholm niet zou kunnen lopen. Ook in de trainingen kon ze een groot deel van de oefeningen niet doen, omdat de NK voor een pittige reactie op haar achillespees hadden gezorgd. Uiteindelijk moeten we ervan op aan kunnen dat alle atleten in het team fit genoeg zijn om aan het toernooi deel te nemen."

De WK atletiek worden gehouden in het Amerikaanse Eugene. Het evenement begint op vrijdag 15 juli en duurt tot en met zondag 24 juli. De Nederlandse ploeg bestaat uit 35 atleten.