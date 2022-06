De Nederlandse volleybalsters hebben Japan de eerste nederlaag in de Nations League toegebracht. De ploeg van bondscoach Avital Selinger versloeg het topland donderdag bij de start van de derde speelweek in Calgary.

Oranje was Japan, dat als enige land nog ongeslagen was in de Nations League, in een vijfsetter de baas. Het werd 23-25, 25-20, 24-26, 25-21 en 15-10.

Japan had de eerste acht wedstrijden in de landencompetitie gewonnen, terwijl Nederland pas één zege had geboekt en al vrijwel geen kans meer maakt op plaatsing voor de kwartfinales.

De ploeg van Selinger won bijna twee weken geleden in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia de slotwedstrijd met 3-0 van Zuid-Korea. Tegen Japan volgde de tweede zege op rij, een verrassende bovendien.

Oranje klom daarmee naar de veertiende plaats in de competitie met zestien landen. Donderdag wordt tegen Turkije gespeeld, waarna in de komende dagen België en Canada volgen. Een plek in de top acht en daarmee plaatsing voor de kwartfinales is vrijwel buiten bereik.

Anne Buijs nam tegen Japan 22 punten voor haar rekening, Fleur Savelkoel kwam tot twintig punten. Celeste Plak, Juliët Lohuis en Eline Timmerman maakten ieder zestien punten. Bij Japan moest het vooral komen van Sarina Koga, die tot 31 punten kwam.