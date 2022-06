De Nederlandse waterpolosters hopen zich donderdagavond ten koste van Hongarije voor de WK-finale te plaatsen. Oranje won al sinds 2019 niet meer van het land dat het toernooi organiseert.

"Het wordt maar weer eens tijd dat we winnen", zegt keeper Laura Aarts. Ze speelde zelf van 2017 tot medio 2020 bij Dunaujvaros in Hongarije en kent meerdere tegenstanders nog wel. Zelf stopte Aarts in 2019 als international om eind vorig jaar haar rentree te maken bij Oranje

"Het is zeker een bekende tegenstander. We hebben dit jaar nog in de World League tegen ze gespeeld en toen verloren we helaas, maar dat was net de start van onze wedstrijden en toen was bondscoach Evangelos Doudesis er nog niet bij. Nu is een andere fase, het wordt een spannende wedstrijd."

De tegenstander heeft volgens de keeper aan beide kanten goede schutters, en ze zijn snel en fel in de contra-aanval. Dat ze enkele speelsters kent, kan zeker helpen. "Sommige trekjes en dingen van hen zijn niet veranderd, maar dat weten ze ook van mij. Het hangt er echt van af hoe je als team speelt en hoe we samen goed verdedigen, wil ik zorgen dat ik goed in de hoeken zit."

Aarts verwacht zeker zo'n dertig schoten op doel te krijgen. Tegen de verdediging van Hongarije liggen er volgens haar dan weer kansen. "We zullen heel goed moeten blijven communiceren."

Laura Aarts hoopt met de waterpolosters de WK-finale te bereiken. Foto: ANP

Nederland tankte vertrouwen tegen Griekenland

Oranje bereikte dinsdag de halve finales door Griekenland met 12-7 te verslaan. "In die wedstrijd hebben we veel systemen kunnen spelen en ballen kunnen schieten. Dat was goed voor ons zelfvertrouwen", aldus Aarts.

Volgens de keeper van Oranje leeft het binnen de selectie dat Hongarije eindelijk weer eens verslagen moet worden. En als het dan 'in het hol van de leeuw' in Boedapest kan, voor het oog van de fanatieke thuisaanhang, zou dat het extra mooi maken.

"Het is fantastisch, in een vol zwembad", keek ze vooruit. "Die 'hooligans' van Hongarije zullen ook aanwezig zijn. Ze gaan heel de wedstrijd zingen, maar het is nog mooier als we ze de mond kunnen snoeren."

De sfeer kan volgens Aarts best intimiderend zijn. "Maar je moet het zien als een extra motivator. Ze juichen dan niet voor ons, maar zoveel mensen komen kijken. Wij willen ervoor zorgen dat ze stil worden." De wedstrijd begint donderdag om 21.00 uur.