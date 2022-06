De Atletiekunie stuurt een ploeg van 36 atleten naar de wereldkampioenschappen atletiek, zo heeft de bond woensdagavond bekendgemaakt. Ook Liemarvin Bonevacia ontvangt een startbewijs.

Het toernooi wordt van 15 tot en met 24 juli afgewerkt in het Amerikaanse Eugene. Twintig atleten komen uit op een individueel nummer. De overige zestien maken deel uit van estafetteteams.

Bonevacia wist niet aan de limiet voor de 400 meter te voldoen, maar de olympisch finalist krijgt toch een startplek op basis van zijn positie op de wereldranglijst.

Dat geldt ook voor Nick Smidt en Ramsey Angela op de 400 meter horden, Zoë Sedney op de 100 meter horden, Benthe König bij het kogelstoten, Rutger Koppelaar bij het polsstokhoogspringen en Denzel Comenentia bij het kogelslingeren.

Sifan Hassan liep dit jaar nog geen enkele wedstrijd, maar mag als titelverdediger uitkomen op de 1.500 en 10.000 meter. Ze staat op de wereldranglijst ook hoog genoeg voor een startbewijs op de 5.000 meter. Deze drie afstanden combineerde ze vorig jaar ook op de Olympische Spelen in Tokio, met twee gouden en een bronzen medaille als resultaat. Welke afstanden ze in Eugene loopt, is nog niet duidelijk.

WK atletiek voor het eerst in VS

De WK atletiek worden voor het eerst in de Verenigde Staten gehouden De mondiale atletiekbond World Athletics verwacht tweeduizend deelnemers uit tweehonderd landen. Een aantal Nederlandse atleten doet donderdag nog mee aan de wedstrijd uit de Diamond League in Stockholm en reist daarna af naar Irvine, waar de Atletiekunie een trainingskamp heeft belegd.

Femke Bol is een grote troef voor een medaille op de 400 meter horden. Verder hebben Lieke Klaver (400 meter), Eveline Saalberg (400), Tony van Diepen (800), Maureen Koster (5.000), Menno Vloon (polsstokhoogspringen), Jorinde van Klinken (kogelstoten en discuswerpen), Jessica Schilder (kogelstoten), Nadine Visser (100 horden), Anouk Vetter, Emma Oosterwegel (beiden zevenkamp) en Abdi Nageeye (marathon) zich individueel geplaatst door het behalen van de WK-limiet.