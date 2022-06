Anett Kontaveit is woensdag op Wimbledon al in de tweede ronde uitgeschakeld. De nummer twee van de plaatsingslijst verloor in twee sets van Jule Niemeier: 6-4 en 6-0.

De 22-jarige Niemeier, de nummer 97 van de wereld, maakte het op Court 1 al na 57 minuten af met een lovegame. Kontaveit besloot het duel met een misser met haar backhand, haar 21e onnodige fout van de wedstrijd.

Voor de 26-jarige Kontaveit komt er met de uitschakeling geen einde aan haar matige reeks op Wimbledon. De nummer drie van de wereld kwam in haar eerdere zeven deelnames nooit verder dan de derde ronde. Vorig jaar ging ze al in de eerste ronde onderuit.

Niemeier staat door de verrassende overwinning voor het eerst in de derde ronde van een Grand Slam-toernooi. Ze debuteerde vorige maand op Roland Garros op het hoogste podium. In de volgende ronde treft ze de winnaar van de partij tussen Anhelina Kalinina en Lesia Tsurenko.

Iga Swiatek is de hoogst geplaatste speler op Wimbledon. De Poolse nummer één van de wereld komt donderdag in actie tegen Lesley Pattinama Kerkhove. De Nederlandse doet als zogenoemde lucky loser mee aan het grastoernooi.