Venus Williams zal tijdens Wimbledon haar rentree maken. Dat doet de 42-jarige Amerikaanse in het gemengd dubbelspel met de Schot Jamie Murray aan haar zijde. Het duo kreeg een wildcard van de organisatie.

Williams speelde haar laatste wedstrijd in augustus 2021, toen ze in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Chicago in twee sets verloor van Hsieh Su-wei.

De winnares van zeven Grand Slam-titels in het enkelspel meldde zich vervolgens wegens een blessure af voor de US Open, waarna ze helemaal niet meer in actie kwam. Op de wereldranglijst in het enkelspel is Williams afgezakt naar de 570e plaats.

Dinsdag werd Venus' zus Serena Williams uitgeschakeld in de eerste ronde van het enkelspel op Wimbledon. De Française Harmony Tan triomfeerde in een zeer spannende driesetter. Serena Williams, die in september haar 41e verjaardag viert, bezet de 1.204e plaats op de mondiale ranking in het enkelspel nadat ze door blessureleed ongeveer een jaar niet in actie was gekomen.

Venus Williams maakte in oktober 1994 haar debuut als prof. Haar eerste Grand Slam-titel won ze in de zomer van 2000 door Lindsay Davenport te verslaan in de finale van Wimbledon. In het dubbelspel zegevierde de Amerikaanse in veertien Grand Slam-toernooien. Op haar erelijst in het gemengd dubbelspel staan twee 'majors', beide gewonnen in 1998.