Sharon van Rouwendaal kan nog amper geloven dat ze woensdag voor het eerst in haar loopbaan wereldkampioen in het open water is geworden. De Nederlandse zag dat haar race op de 10 kilometer in Boedapest precies verliep zoals ze voor ogen had.

Van Rouwendaal leek in de slotfase af te stevenen op een derde plek achter Ana Marcela Cunha en Leonie Beck. Terwijl de Braziliaanse en de Duitse met elkaar in gevecht waren, koos de Nederlandse voor een andere route en wist ze in vrij zwemwater langszij te komen en uiteindelijk als eerste aan te tikken.

"Ik kon het bij de finish al niet geloven en nu nog niet", zei een sprakeloze Van Rouwendaal in een eerste reactie op haar wereldtitel. "Ik ging steeds harder en harder en zag dat ik in de laatste paar meters aan kop lag. Toen dacht ik: nu aantikken en dan heb je 'm. En dat gebeurde. Ik ben echt superblij."

Met haar gouden plak toonde Van Rouwendaal veerkracht na de teleurstelling van eerder deze week op de 5 kilometer, waar ze als tiende eindigde. In de aanloop naar de 10 kilometer besloot ze te trainen op kortere slagen, om zo energie te sparen. Ze liet zich bovendien pas in de slotfase van voren zien en liet anderen het werk doen.

'Ik deed een Ferry'tje'

Van Rouwendaal zag dat haar tactiek effect sorteerde in het Lupa-meer. "Ik heb de hele race voor mijn gevoel niks gedaan. Als er een versnelling was, liet ik iemand anders het werk doen. Ik wilde ook niet al op kop gaan in de laatste ronde, want dan word je sowieso teruggehaald."

"Dit was precies wat ik voor ogen had: dat die twee (Cunha en Beck, red.) met elkaar in gevecht zouden komen en ik de langere weg zou kiezen om rechts naar de straat te sprinten. Het was een eerlijke sprint op het einde en toen zag ik al meteen: ik heb 'm gewoon."

Met de wereldtitel in Boedapest is de al fraaie erelijst van Van Rouwendaal eindelijk compleet. De openwaterzwemster werd in 2016 olympisch kampioen op de 10 kilometer, pakte in totaal zeven Europese titels en veroverde drie keer WK-zilver, maar die gouden WK-plak liet lang op zich wachten.

"Er is heel veel emotie. Je moet altijd weer die knop omzetten, al ging dat na de 5 kilometer redelijk snel. Ik wist dat het met de vorm wel goed zat en dat ik alleen iets hoefde te veranderen aan mijn slag. Het werd uiteindelijk een soort Ferry'tje met die sprint op het einde", verwees Van Rouwendaal naar de manier waarop de gestopte Ferry Weertman vaak succesvol was in het open water.

Van Rouwendaal heeft donderdag nog een kans op een medaille, als de 25 kilometer op het programma staat in Boedapest. In 2017 pakte ze al eens zilver op dat nummer.