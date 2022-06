Sharon van Rouwendaal is woensdag voor het eerst in haar loopbaan wereldkampioen geworden in het open water. De Nederlandse zwemster was op de 10 kilometer in Boedapest nipt te sterk voor haar concurrenten en maakte zo haar fraaie erelijst compleet.

De 28-jarige Van Rouwendaal bouwde haar race op het Lupa-meer rustig op. De geboren Baarnse bevond zich in het eerste deel van de wedstrijd voor de verandering niet in de kopgroep, maar zwom geleidelijk naar voren en maakte in de slotfase 'gewoon' deel uit van de groep met favorieten.

Het leek er in de laatste minuten van de race op dat regerend olympisch kampioen Ana Marcela Cunha samen met de Duitse Leonie Beck om het goud ging strijden, maar Van Rouwendaal kwam dankzij een fraaie spurt toch nog langszij. Ze tikte uiteindelijk net iets eerder aan dan haar rivalen, na een race van 2 uur, 2 minuten en 29 seconden. Beck pakte zilver en Cunha moest genoegen nemen met brons.

Van Rouwendaal veroverde in 2016 olympisch goud op de 10 kilometer en werd al zeven keer Europees kampioen, maar pakte nooit eerder WK-goud in het open water. De in Duitsland trainende zwemster had wel al drie zilveren WK-medailles op haar erelijst staan (10 kilometer, 25 kilometer en landenwedstrijden).

Sharon van Rouwendaal is voor het eerst wereldkampioen geworden in het open water. Foto: Getty Images

Van Rouwendaal heeft nog kansen op 25 kilometer

Vorige zomer tijdens de Olympische Spelen in Tokio moest titelverdedigster Van Rouwendaal nog genoegen nemen met zilver op de 10 kilometer, achter de Braziliaanse Cunha. Beck eindigde toen als vijfde.

Van Rouwendaal besloot in aanloop naar de Spelen om in Duitsland te gaan trainen. Daarvoor werd ze jarenlang gecoacht door de Franse coach Philippe Lucas, onder wie ze de grootste successen uit haar loopbaan boekte.

Eerder tijdens de WK zwemmen eindigde Van Rouwendaal als tiende op de 5 kilometer. Cunha pakte op dat nummer het goud. Donderdag doet Van Rouwendaal nog mee aan de 25 kilometer.