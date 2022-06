Met onder anderen wereldkampioen Rico Verhoeven, Badr Hari, Alistair Overeem en Jamal Ben Saddik komt dit jaar nog een flink aantal topkickboksers in actie. Een overzicht van een aantal aansprekende affiches in het zwaargewicht.

20 augustus: Jamal Ben Saddik-Benjamin Adegbuyi

Het hoofdgevecht van GLORY 81 in Düsseldorf is om meerdere redenen bijzonder. Het is namelijk onderdeel van het eerste evenement sinds de rellen die in maart in het Belgische Hasselt uitbraken. Volgens GLORY zal zoiets niet nog eens voorkomen.

Ben Saddik was een van de vechters die de dupe was van de rellen. De ervaren Belg zou in Hasselt tegenover de veelbelovende Nederlander Levi Rigters staan, maar door die partij werd een streep gezet wegens de ongeregeldheden.

Er is Ben Saddik veel aan gelegen een overwinning te boeken sinds hij in oktober vorig jaar ten onder ging tegen Verhoeven. Het zwaargewicht begon uitstekend, maar moest het in een prachtig gevecht toch afleggen tegen de wereldkampioen.

Ook Benjamin Adegbuyi is uit op revanche. De 37-jarige Roemeen, die eind 2020 zeer verrassend van Hari won, ging in zijn laatste gevecht knock-out tegen Antonio Plazibat uit Kroatië.

Jamal Ben Saddik ging in een heroïsch gevecht onderuit tegen Rico Verhoeven. Jamal Ben Saddik ging in een heroïsch gevecht onderuit tegen Rico Verhoeven. Foto: ANP

29 oktober: Rico Verhoeven-Hesdy Gerges

Een gevecht dat niet onder de vlag van GLORY valt, maar onderdeel is van de eerste editie van het evenement Hit It, waarvan Verhoeven een van de organisatoren is. In het Rotterdamse Ahoy wordt het publiek vermaakt met een mix van kickboksduels en entertainment.

De ontmoeting tussen Verhoeven en Gerges betekent hun eerste onderlinge ontmoeting sinds begin 2021, toen ze tegenover elkaar stonden tijdens GLORY 77. De winst was toen voor Verhoeven, al kende Amsterdammer Gerges een zeer korte voorbereiding. Hij viel op het laatste moment in voor de geblesseerde Ben Saddik.

Als we Gerges mogen geloven, krijgt Verhoeven het ditmaal veel zwaarder. "Ik had maar tien dagen voorbereiding. Dus let op mijn woorden: met een tien keer zo lange voorbereiding wordt het dit keer een heel ander verhaal."

Voor Verhoeven wordt het zijn eerste gevecht sinds zijn memorabele gevecht tegen Ben Saddik van vorig jaar. Zijn kampioensgordel staat tegen Gerges niet op het spel.

Hesdy Gerges was in een eerdere confrontatie met Rico Verhoeven vrijwel kansloos. Hesdy Gerges was in een eerdere confrontatie met Rico Verhoeven vrijwel kansloos. Foto: ANP

8 oktober: Badr Hari-Alistair Overeem

Wie wordt de volgende uitdager van wereldkampioen Verhoeven? Dat lijkt de vraag bij de clash tussen Hari en GLORY-debutant Overeem, die de strijd met elkaar aangaan tijdens Collision 4 in de Arnhemse GelreDome. Bij het evenement komt ook Rigters in actie, maar zijn tegenstander is nog niet bekend.

Hari zal gebrand zijn op een overwinning. De kickbokslegende is al vijf partijen zonder winst (zes met zijn in Hasselt gestaakte gevecht met Arkadiusz Wrzosek meegerekend) sinds hij de overstap naar GLORY maakte.

Ook voor de 42-jarige Overeem staat er veel op het spel in Arnhem. De Nederlander maakt na een periode van tien jaar als MMA-vechter zijn GLORY-debuut en wil in het slotjaar van zijn vechtsportloopbaan nog iets moois neerzetten.

Hari en Overeem stonden in 2008 en 2009 al eens tegenover elkaar als kickboksers in de toenmalige K-1. Beide vechters wonnen toen eenmaal door een knock-out in de openingsronde.