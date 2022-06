Alistair Overeem wil zich in de herfst van zijn carrière nog één jaar laten zien aan het Nederlandse publiek. Het 42-jarige vechtsporticoon debuteert op 8 oktober tegen Badr Hari bij kickboksbond GLORY en heeft hoge verwachtingen.

Met zijn overstap naar GLORY maakt Overeem zijn rentree als kickbokser. Hij maakte in het verleden al furore in de sport, waarna hij de afgelopen tien jaar UFC-vechter was in de Verenigde Staten. Een mooie tijd, zegt hij, maar hij miste het eten, de mentaliteit en de natuur van Nederland.

"Het is leuk om terug te zijn in Nederland. Ik geniet er nu ook veel meer van. Ik heb tien jaar in Amerika gezeten en was wel af en toe terug, maar ik miste Nederland toch", zegt Overeem tegen NU.nl.

De zoon van een Jamaicaanse vader en een Nederlandse moeder mikt voor eigen publiek op een korte, maar krachtige kickboksrentree. De winnaar van het duel tussen Overeem en Hari wacht vrijwel zeker een titelgevecht met wereldkampioen Rico Verhoeven.

"Dit wordt qua prestige een belangrijke wedstrijd voor Badr, voor mij én voor Rico. We zitten nu in een driehoek. Rico heeft de titel en dat is leuk voor hem, maar ik denk niet voor lang meer. Die gaat hij kwijtraken."

'Mijn blessure is misschien wel goed geweest'

Overeem zou eigenlijk in oktober vorig jaar al debuteren voor GLORY met een titelgevecht tegen Verhoeven. Dat ging niet door, omdat hij een blessure aan zijn rug opliep. Daar heeft hij nu geen last meer van.

"Die blessure is misschien zelfs wel goed geweest, want daardoor ben ik sterker en fitter geworden en heb ik meer tijd aan kickboksen besteed", aldus de geroutineerde Nederlander. Hij vindt het geen probleem dat hij nu Hari treft in plaats van Verhoeven. "Rico komt daarna wel. Die volgorde vind ik prima", zegt hij zelfverzekerd.

Hari onderschatten doet hij overigens zeker niet. "Hij is slim, slaat en trapt hard en is een megatalent. Verder hoef ik er niet te veel over te zeggen. Ik train al zo'n dertig jaar, dus ik kan hem goed analyseren."

Overeem wil na loopbaan trainer worden

En als Overeems vechtsportcarrière er straks opzit? "Mijn volgende stap wordt mijn kennis doorgeven aan de volgende generatie. Ik heb dertig jaar mogen trainen, mogen leren en over de hele wereld kennis opgedaan", vertelt hij over zijn voornemen om trainer te worden.

"Tijdens mijn blessure zat ik thuis op de bank en dat beviel me niet, stilzitten is niets voor mij. Ik ben iemand die eropuit moet. Ik ben toen begonnen met lesgeven. Ik haal daar veel plezier en voldoening uit."

Een comeback of een verlenging van zijn topsportcarrière na zijn debuutjaar bij GLORY is uitgesloten. "Dit is mijn laatste jaar. Ik wil tegen Badr en Rico vechten en heel misschien nog tegen iemand anders afsluiten. Daarna stop ik. Dan heb ik de 25 jaar vol gemaakt."

Het gevecht tussen Overeem en Hari is onderdeel van het evenement COLLISION 4, dat op 8 oktober in stadion GelreDome in Arnhem wordt gehouden. De twee troffen elkaar in 2008 en 2009 al eens in de toenmalige K-1 en wonnen ieder één keer.