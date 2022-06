Badr Hari is ervan overtuigd dat hij ondanks zijn matige reeks bij GLORY gaat afrekenen met Alistair Overeem. De kickbokslegende verzekert dat hij de juiste weg is ingeslagen om in oktober in het GelreDome eindelijk eens een zege te boeken.

Verhit ging het er dinsdag in Utrecht zeker niet aan toe tijdens de eerste persconferentie van Hari en Overeem in aanloop naar hun gevecht in oktober. De vechtsporticonen toonden respect voor elkaar, ook tijdens de traditionele staredown.

De meeste vragen waren voor de 37-jarige Hari, die sinds zijn overstap naar GLORY al vijf partijen - zes met het wegens rellen gestaakte gevecht met Arkadiusz Wrzosek meegerekend - zonder winst is. Aan zelfvertrouwen ontbreekt het de Amsterdamse Marokkaan nog altijd zeker niet.

"Sinds vorig jaar heb ik een nieuwe coach (Said El Badaoui, red.). Ik had wat tijd nodig om me aan te passen. Een nieuwe coach heeft een nieuwe stijl, een nieuwe visie. Maar we zijn nu de juiste weg ingeslagen", zei hij.

"In mijn laatste gevechten was ik iets te verdedigend. Dat is niet hoe ik van nature ben. Aanval was altijd mijn beste verdediging. Die agressie heb ik nu weer terug. Sorry voor mijn sparringpartners, maar ik heb ze echt pijn gedaan."

37 Bekijk de staredown van Badr Hari en Alistair Overeem

'Ik denk helemaal niet aan stoppen'

Volgens Hari is alles nu op zijn plek gevallen. "En wat Alistair betreft: ik ken hem al lang. Hij is sterk, maar we weten allemaal hoe het eindigt als hij onder druk staat. Ik denk dat we een agressievere Badr Hari gaan zien."

Hari's motivatie lijdt in ieder geval zeker niet onder zijn mindere prestaties, zo verzekerde hij. "Je kunt niet alleen maar winnen in het leven. Je kunt ziek worden, je hebt rijkdom, je kunt blut raken... Het gaat erom hoe je herstelt en hoe je ermee omgaat. Dat maakt je een vechter", zei hij.

"Ik blijf doorgaan. Ik voel me sterk, toegewijd en hongerig en geniet echt van mijn sport. Ik ga met heel veel plezier naar de sportschool. Ik voel me daar gelukkig. Het is niet eens een vraag of ik ermee kan omgaan."

"Het is mijn leven, het is hoe ik ben. Ieder gevecht is weer een nieuw hoofdstuk. Ik hoorde Alistair net over stoppen praten, maar daar denk ik nog helemaal niet aan. Dat komt niet in mijn boek voor."

Van een opgefokte sfeer was geen sprake op de persconferentie in Utrecht. Van een opgefokte sfeer was geen sprake op de persconferentie in Utrecht. Foto: ANP

Overeem heeft geen zin in machogedrag

De 42-jarige Overeem maakte de afgelopen tien jaar naam als MMA-vechter. Hij debuteert bij GLORY en was op de persconferentie vooral complimenteus over Hari. In machogedrag had hij geen zin.

"Je moet je altijd op het ergste voorbereiden. Badr is een legende, een heel getalenteerde vechter. Ik verwacht hem op zijn best. Hij wil heel graag winnen. Het wordt zeker niet makkelijk voor me", zei de Nederlander.

"Ik heb er geen behoefte aan om hem nu intimiderend aan te kijken. Er is respect. Ik hoef hem niet uit te dagen. Dat is wat onvolwassen. Ik ben daar niet het type voor. Hij heeft een moeilijke serie wedstrijden gehad, maar ik heb mijn laatste gevecht ook verloren."

Hari en Overeem troffen elkaar in 2008 en 2009 al eens in de toenmalige K-1 en wonnen allebei één keer op knock-out. "Sinds ons laatste gevecht ben ik een compleet andere vechter en in de laatste zes maanden ben ik ook weer veranderd", aldus Overeem. "We willen allebei vuurwerk. Het zal een mooi gevecht worden."