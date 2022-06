Badr Hari is ervan overtuigd dat rellen zoals eerder dit jaar tijdens GLORY 80 in het Belgische Hasselt verleden tijd zijn. Volgens de Amsterdamse Marokkaan heeft kickboksbond GLORY genoeg maatregelen genomen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

"Ik ben er oprecht van overtuigd dat dit nooit meer gebeurt", stelde Hari dinsdag op de persconferentie in de aanloop naar zijn gevecht met Alistair Overeem. Het wordt voor de geboren Amsterdammer zijn eerste gevecht sinds het in maart uit de hand liep in Hasselt.

Hari zou het in Hasselt opnemen tegen Arkadiusz Wrzosek, maar de partij werd nooit afgerond vanwege ongeregeldheden op de tribunes. Er braken grote vechtpartijen uit tussen fans van Wrzosek en Hari, waarna GLORY het evenement op last van de politie moest annuleren.

"Ik loop al heel lang mee en ken GLORY goed", zei Hari. "Ze doen alles wat nodig is om iedereen veilig te houden. Dat is natuurlijk ook het belangrijkste. Het gaat namelijk voor de bond om de veiligheid van zowel de vechters als de fans."

'Zwarte bladzijde in mijn carrière'

Hari schreef een dag na de chaotische avond in België al van een "avond die hij nog nooit heeft meegemaakt" en haalde bovendien uit naar zijn tegenstander. Volgens Hari besefte Wrzosek, die inmiddels door GLORY is geschorst, niet hoe gevaarlijk de houding van de fans was.

"Eigenlijk wil ik er niet te veel over praten. Het is namelijk gewoon vreselijk wat er in België is gebeurd. Ik loop al heel lang mee, maar heb nog nooit zoiets gezien. Vooral die hooligans, dat was echt bizar. Het is een zwarte pagina in mijn carrière", zei hij.

"GLORY heeft het toen geweldig aangepakt. Ze hebben de enige juiste beslissing genomen door het destijds te annuleren. Al was het natuurlijk niet de beslissing die wij als vechters leuk vonden, want wij willen de ring in om te vechten."

Badr stapt op 8 oktober in Arnhem opnieuw de ring in voor het gevecht met Overeem, die voor het eerst onder de vlag van GLORY vecht. Het wordt de derde keer dat ze tegenover elkaar staan. Zowel Hari als van Overeem won in het verleden één maal.