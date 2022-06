De Nederlandse handballers mogen voor het eerst sinds 1961 meedoen aan het WK. De internationale handbalfederatie IHF heeft de mannen een wildcard gegeven voor het mondiale eindtoernooi van 2023 in Polen en Zweden.

Nederland slaagde er niet in om zich via de officiële kwalificatieprocedure voor het WK te plaatsen. Portugal was in een beslissende play-off over twee wedstrijden te sterk. Nederland won het eerste duel met 33-30, maar ging daarna met 28-35 ten onder.

De wildcard van de IHF is volgens de Nederlandse handbalbond tot stand gekomen na een grondige analyse van de prestaties van de ploeg op toernooien. Ook is gekeken naar de algemene ontwikkeling van de sport.

De tiende plaats op het EK in januari was een bevestiging van deze groei. De andere wildcard voor het WK gaat naar Slovenië.

De aanvankelijk mislukte WK-kwalificatie was voor de Nederlandse handbalbond vorige maand nog reden om het contract met bondscoach Erlingur Richardsson niet te verlengen. Volgens de bond is het tijd voor "een nieuwe fase".

Het is nog niet bekend wie de opvolger wordt van Richardsson. In oktober begint de kwalificatiereeks voor het EK van 2024, dat wordt gehouden in Duitsland. Het deelnemersveld op dat toernooi bestaat voor het eerst in de geschiedenis uit 24 landen.