Churandy Martina ontbreekt in de estafetteploeg op de 4x100 meter die volgende maand meedoet aan de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. Het is onduidelijk of de 37-jarige sprinter is gepasseerd of om een andere reden niet mee kan doen.

Martina kondigde bij aanvang van het zomerseizoen aan dat hij zijn carrière voorlopig nog niet wil beëindigen. Hij zinspeelde zelfs op deelname aan de Spelen van 2024 in Parijs en gaf ook aan dat hij zich wilde richten op de estafetteploeg, die op de 4x100 meter bij de wereldtop hoort.

De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie schrijft bij de bekendmaking van de selectie dat "een aantal bekende namen niet zijn geselecteerd omdat zij niet volledig fit zijn of omdat zij hun pijlen richten op de Europese Kampioenschappen later dit jaar".

De technische staf heeft Joris van Gool, Raphael Bouju, Hensley Paulina, Elvis Afrifa, Taymir Burnet en Xavi Mo Ajok wél opgenomen in de ploeg. Op de Spelen strandde de 4x100 meter-ploeg nog verrassend in de series door een foute wissel tussen Martina en Chris Garia, die eveneens afwezig is.

De 4x400 meter-ploeg gaat na de stunt op de Spelen voor nieuw succes. Foto: ANP

4x400 meter-ploeg met zelfde namen als op Spelen

De vier atleten die vorige zomer op de 4x400 meter stuntten met een zilveren medaille op de Spelen zijn opnieuw geselecteerd. Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen, Ramsey Angela en Terrence Agard maken allen deel uit van de ploeg die op jacht gaat naar nieuw succes.

Femke Bol en Lieke Klaver zijn de kopvrouwen van de vrouwenploeg voor de 4x400 meter, waarin geen plek is voor Lisanne de Witte. Marije van Hunenstijn, de zussen Naomi en Zoë Sedney en routinier Jamile Samuel vormen de kern van de ploeg op de 4x100 meter.

Dafne Schippers maakt geen deel uit van het estafetteteam. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter gaf al te kennen dat ze niet meedoet aan de WK. De WK atletiek wordt van 15 juli tot en met 24 juli gehouden.