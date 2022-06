Schoonspringster Guurtje Praasterink is bij haar debuut op de WK als elfde geëindigd in de finale van de 10 metertoren. De negentienjarige Nederlandse kwam in Boedapest tot een score van 268,55 punten.

Met haar puntentotaal hield Praasterink alleen de Duitse Christina Wassen (253,80) achter zich. Het gat naar de nummer tien, Nikita Hains uit Australië, was ruim twee punten.

Praasterink eindigde zondag in zowel de kwalificaties als de halve finales ook als elfde. In die halve eindstrijd moest ze bij de beste twaalf van de achttien schoonspringsters horen om door te gaan.

Ruim een jaar geleden lukte het de jonge Praasterink bij de EK nog niet om door te dringen tot de finale. In de halve eindstrijd in Boedapest werd ze toen veertiende.

De wereldtitel was voor de zestienjarige Chinese Chen Yuxi, die tot een score van 417,25 kwam. Haar vijftienjarige landgenote en olympisch kampioene Quan Hongchan werd tweede met 416,95. De Maleisische Pandelela Pamg (338,85) pakte brons.